В Адыгее насмерть сбили пешехода

В Майкопском районе Адыгеи 19 марта у поворота на хутор Грозный автомобиль насмерть сбил пешехода

Авария произошла около 20:30.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее, 30-летний житель хутора Шаумян переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.