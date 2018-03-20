В Адыгее насмерть сбили пешехода
В Майкопском районе Адыгеи 19 марта у поворота на хутор Грозный автомобиль насмерть сбил пешехода
Авария произошла около 20:30.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее, 30-летний житель хутора Шаумян переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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