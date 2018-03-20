В Краснодаре будут судить мужчину за участие в нападении на «Мастер пиццу»

В Краснодаре завершили расследование дела о хулиганстве, совершенном в 2014 году во время вооруженного нападения на персонал и посетителей пиццерии

Фигурантом дела стал 34-летний мужчина. В ночь на 11 мая 2014 года группа людей ворвалась в кафе «Мастер пицца» на улице Алтайской. Они стали избивать посетителей и персонал, повредили машину владельца кафе. Один из посетителей получил черепно-мозговую травму, от которой скончался.

«По данным следствия, согласно отведенной роли обвиняемый своим угрожающим видом и своими действиями оказывал на находившихся в помещении людей психологическое воздействие, создавая своим присутствием массовость, тем самым оказывая поддержку остальным лицам, совершающим совместно с ним хулиганство. Своими действиями он грубо нарушил общественный порядок, общепринятые нормы морали и правила поведения, продемонстрировал пренебрежительное отношение и явное неуважение к обществу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.