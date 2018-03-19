Строительством трассы Кисловодск — Сочи заинтересовались инвесторы из ОАЭ

Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов проявили интерес к участию в проекте строительства автомобильной дороги, которая соединит Сочи и курорты Кавказских Минеральных Вод

Об этом сообщил первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов на совещании по рассмотрению вопроса строительства дороги.

По его словам, поручение о поиске решения по строительству дороги на условиях государственно-частного партнерства дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО. Байсултанов подчеркнул, что Минкавказ станет локомотивом решения вопроса строительства автодороги.

«Сейчас важно совместно определить инструменты и подходы к решению этой задачи. Найти правильный баланс в вопросах законодательства по охране природы и безопасности строительства автомобильных дорог. К реализации проекта будет привлечен институт развития СКФО — АО "Корпорация развития Северного Кавказа", кроме того, сегодня уже отмечается интерес компаний готовых инвестировать в данный проект, в частности фонда Pariano Invest из Объединенных Арабских Эмиратов», — отметил Байсултанов.

По итогам совещания было решено проработать возможные варианты решения вопроса строительства дороги в формате межведомственной рабочей группы, сообщили в пресс-службе Минкавказа РФ.

Сейчас автодорожное сообщение между КМВ и Сочи осуществляется по двум маршрутам: Пятигорск — Минеральные Воды — Невинномысск — Армавир — Краснодар — Джубга — Туапсе — Сочи протяженностью 720 км (время в пути составляет около 11-12 часов) и Пятигорск — Минеральные Воды — Невинномысск — Армавир — Майкоп — Туапсе — Сочи протяженностью 600 км (время в пути составляет около 10 часов), при этом указанный маршрут проходит в горной местности, часть маршрута — в районе Шаумянского перевала — гравийный участок.

Новая дорога должна укоротить путь между двумя курортами вдвое — до 290 км. Предпроектные наработки делались еще в 1960-х годах, но идею так и не воплотили.

В конце 2016 года глава министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Игорь Васильев рассказывал, что проект предусматривает прохождение дороги через три региона: Ставропольский край (7-8 км), Карачаево-Черкесию (более 230 км) и Краснодарский край (48 км). По последним данным, стоимость проекта оценивается в 200 млрд рублей (два года назад озвучивалась цифра в 80 миллиардов). Трассу предполагалось сделать платной.