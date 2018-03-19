На Кубани издадут полное собрание сочинений Виктора Захарченко в 18 томах

Краснодарский край

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В честь юбилея народного артиста России, художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко в Краснодарском крае издадут полное собрание его сочинений

В собрание войдут статьи, беседы, автобиографические очерки, рецензии, интервью. Будут опубликованы летопись Кубанского казачьего хора с 1974 по 2018 годы, очерки о гастролях, сотни песен: казачьи, сибирские народные, из репертуара коллектива и многое другое.

Книги увидят свет при финансовой поддержке краевой администрации. 18 томов, выпущенных двухтысячным тиражом, передадут в библиотечную сеть края, музыкальные школы и учреждения культуры, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Надеюсь, что доступ к моим исследовательским трудам и нотам в скором времени получат читатели всей России. Ведь Кубанский казачий хор — это культурная святыня, которая требует к себе духовного отношения. Моя жизнь крепко-накрепко связана с этим уникальным коллективом, имеющим богатейшую историю», — отметил Захарченко.

Ранее издавались книги и исследовательские работы артиста, но, как отметили в пресс-службе, они издавались небольшими тиражами в разные годы и в разных городах.

22 марта Виктору Захарченко исполнится 80 лет.

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