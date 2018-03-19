Кубань получит на паллиативную помощь и лекарства 309 млн рублей

Краснодарский край

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о выделении денег регионам на развитие паллиативной медицины, а также лекарственное обеспечение детей-инвалидов

Согласно документам, Краснодарский край в этом году получит 137 млн рублей на обеспечение детей-инвалидов лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания. Еще более 172 млн рублей направят на развитие паллиативной медицины.

В 2018 году правительство выделит Кубани 358,7 млн рублей на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями. На развитие медпомощи в селах перечислят 18 млн рублей. Еще 41 млн рублей выделят на развитие сельской медицины, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Дети-инвалиды Здравоохранение Краснодар Медицина
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