В Адыгее бухгалтеры похитили у своего работодателя 55 млн рублей

В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении двух бухгалтеров из Майкопа

Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой). Всего было похищено более 55 млн рублей.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год бухгалтеры неоднократно незаконно переводили деньги со счета работодателя на подконтрольные им счета. Кроме того, одному из бухгалтеров инкриминируется хищение 1,5 млн рублей, принадлежащих компании, в которой он ранее работал. Он также обвиняется в отмывании более 7 млн рублей, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Прокуратура республики направила уголовное дело в Майкопский городской суд.