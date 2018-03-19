В Сочи народным дружинникам будут дарить проездные и абонементы в спортзал
В Сочи народных дружинников будут поощрять за помощь полицейским
В качестве награды жителям курорта обещают бесплатные проездные билеты и абонементы в спортзал.
«Власти города уже прорабатывают вопрос о предоставлении дружинникам бесплатных проездных и абонементов в спортивные учреждения», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Руководителям предприятий и организаций, где работают дружинники, городские власти рекомендуют предоставлять дополнительные выходные дни за дежурства.
Всего в сочинских народных дружинах состоят более 1,1 тыс. человек. По итогам 2017 года во время рейдов дружинники пресекли почти 3,5 тыс. правонарушений.
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