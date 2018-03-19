При транспортировке в Ростов умер артист цирка Запашного

Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

Воздушный акробат «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов, который сорвался с высоты во время выступления в Элисте, умер при транспортировке в Ростов

«Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты в Ростов у Антона остановилось сердце», — говорится в заявлении цирка.

24 февраля воздушный гимнаст Антон Мартынов во время своего номера сорвался с шестиметровой высоты, потому что оборвался трос. Артист получил множественные переломы и черепно-мозговую травму.

До 14 марта мужчина находился в реанимации, потом его перевели в обычную палату. Тогда было принято решение транспортировать Мартынова в Ростов, где планировалось продолжить лечение.

Ростов-на-Дону Цирк
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Сочи заметили редких птиц — камышовую овсянку и черношейную поганку
Кубань получит на паллиативную помощь и лекарства 309 млн рублей
В Адыгее бухгалтеры похитили у своего работодателя 55 млн рублей
Адыгейские ученые изобрели новый напиток из козьего молока
Представитель Явлинского пожаловался на 12-часовое затягивание выдачи удостоверения члена ТИК в Краснодаре
В Сочи народным дружинникам будут дарить проездные и абонементы в спортзал

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале