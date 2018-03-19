При транспортировке в Ростов умер артист цирка Запашного

Воздушный акробат «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов, который сорвался с высоты во время выступления в Элисте, умер при транспортировке в Ростов

«Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты в Ростов у Антона остановилось сердце», — говорится в заявлении цирка.

24 февраля воздушный гимнаст Антон Мартынов во время своего номера сорвался с шестиметровой высоты, потому что оборвался трос. Артист получил множественные переломы и черепно-мозговую травму.

До 14 марта мужчина находился в реанимации, потом его перевели в обычную палату. Тогда было принято решение транспортировать Мартынова в Ростов, где планировалось продолжить лечение.