В Краснодаре мужчину осудили за двойное убийство в здании Пенсионного фонда

В Краснодаре суд вынес приговор в отношении гражданина Узбекистана, которого обвинили в двойном убийстве

«Приговором Краснодарского краевого суда 32-летнему Бахтиеру Давлетову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 32, 47 и 50-летний мужчины на улице Красноармейской делали ремонт в здании управления Пенсионного фонда России. В ночь на 7 января на первом этаже здания они выпивали. Между 32-летним мужчиной и оппонентами возник конфликт. Дождавшись, пока они уснут, он несколько раз ударил каждого из них металлическим уголком по голове. Оба пострадавших умерли из-за открытых черепно-мозговых травм, злоумышленник скрылся. Его задержали 13 января.