Жительницу Ставрополья осудили условно за удар дочери ножом в спину

Левокумский районный суд в марте вынес приговор жительнице Ставропольского края, которая ударила свою дочь ножом

Суд установил, что 7 января женщина в своем доме поссорилась с дочерью. Во время этого она подошла к девушке сзади и ударила ее ножом в спину. Девушка получила травму грудной клетки. Отмечается, что пострадавшей был нанесен тяжкий вред здоровью.

Во время заседания подсудимая свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность подсудимой.

Женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Испытательный срок — два года. Осужденная не имеет права менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Приговор еще не вступил в силу, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.