Ученые создали противозачаточные таблетки для мужчин

Команда разработчиков противозачаточных таблеток для мужчин DMAU заявила, что препарат успешно прошел первые клинические испытания

Ранее не удавалось создать противозачаточные таблетки, препятствующие появлению сперматозоидов, так как они вызывали проблемы с эрекцией или другими функциями половых органов, передает Republic со ссылкой на Science Daily.

Вещество DMAU было создано около десяти лет назад на основе тестостерона и прогестерона. Оно задерживает размножение половых клеток в семенниках, что приводит к исчезновению взрослых сперматозоидов.

В отличие от разработанных ранее аналогов, в молекулярной формуле DMAU есть жирные кислоты, которые препятствуют быстрому выводу из организма и накоплению вещества в печени.

Тестирование проходили 100 мужчин-добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет, они употребляли препарат в трех разных дозировках. По пять человек в каждой группе принимали плацебо.

По результатам исследования, у пациентов, которые принимали препарат, значительно снизился уровень тестостерона и двух других гормонов, отвечающих за выработку сперматозоидов. При этом на работу половых органов вещество не повлияло. Негативным побочным эффектом стало незначительное увеличение веса и рост уровня холестерина.

Ученые приступили к проведению более масштабного эксперимента, который продлится несколько лет. В процессе этого исследования мужчины будут принимать противозачаточные в течение длительного времени. Если эксперимент завершится успешно, препарат поступит в продажу.