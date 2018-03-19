В Майкопе чиновница получила 3 года колонии за взятки от осужденных на обязательные работы

Верховный суд Адыгеи смягчил наказание ведущему специалисту МКУ «Благоустройство МО "Город Майкоп"», ее признали виновной в пяти эпизодах получения взяток

Установлено, что чиновница предлагала осужденным в Адыгее за денежное вознаграждение отметить полное отбытие ими уголовного наказания без фактической отработки обязательных работ. Всего осужденная получила от взяткодателей более 114 тыс. рублей.

Майкопским городским судом чиновница была осуждена на три года и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна будет в собственность государства вернуть общую сумму взяток и заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

«Верховный суд Адыгеи учел, что женщина ранее не судима, преступления совершила впервые, вину признала полностью, в содеянном раскаялась, имеет регистрацию и постоянное место жительства, где характеризуется положительно, не работает, по месту последнего места работы характеризуется положительно», — сообщили в пресс-службе Верховного суда Адыгеи.

В результате суд смягчил наказание до 3 лет и 4 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 85 тыс. рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.