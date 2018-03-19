Против мужчины возбудили семь уголовных дел за сбыт героина в Карачаево-Черкесии

В отношении 25-летнего жителя Удмуртии возбудили уголовные дела из-за незаконного сбыта наркотиков в Карачаево-Черкесской Республике

В марте правоохранители выявили семь фактов сбыта героина в Черкесске. Подозреваемым оказался 25-летний житель Завьяловского района Удмуртии.

Мужчину заключили под стражу. В отношении него возбудили семь уголовных дел, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.