Против мужчины возбудили семь уголовных дел за сбыт героина в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия

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В отношении 25-летнего жителя Удмуртии возбудили уголовные дела из-за незаконного сбыта наркотиков в Карачаево-Черкесской Республике

В марте правоохранители выявили семь фактов сбыта героина в Черкесске. Подозреваемым оказался 25-летний житель Завьяловского района Удмуртии.

Мужчину заключили под стражу. В отношении него возбудили семь уголовных дел, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Наркотики Полиция Черкесск
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