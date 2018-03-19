В Ростовской области на трассе «Дон» из‑за ледяного дождя ограничено движение транспорта‍

Ростовская область

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В Ростовской области на федеральной трассе «Дон» действует ограничение движения пассажирского транспорта из-за непогоды

«Введено ограничение движения пассажирского транспорта на участке трассы М4 "Дон" (с 777-го по 1026-й км) Ростовской области. На проблемных участках автодорог развернуты семь мобильных пунктов обогрева в Миллеровском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах», — рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 60 единиц техники и около 100 спасателей. 

В ближайшие дни на территории Ростовской области ожидаются мокрый снег и дождь, сильный ветер, на дорогах гололедица.

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