В Сочи на границе с Абхазией в «Гелендвагене» нашли патроны к револьверу «Наганыч»

Абхазия, Краснодарский край

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Пограничники на границе России и Абхазии обнаружили во внедорожнике «Гелендваген» незадекларированные патроны к револьверу «Наганыч»

При осмотре автомобиля Mercedes-Benz сотрудник пограничного контроля заметил в салоне встроенный сейф и предложил владельцу машины показать его содержимое. Внутри было 33 патрона к травматическому российскому револьверу «Наганыч».

Водитель сказал, что знал о местонахождении боеприпасов, но перед поездкой заграницу забыл их выложить.

Машину вывели из автомобильного потока и провели углубленный досмотр.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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