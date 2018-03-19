В Сочи на границе с Абхазией в «Гелендвагене» нашли патроны к револьверу «Наганыч»

Пограничники на границе России и Абхазии обнаружили во внедорожнике «Гелендваген» незадекларированные патроны к револьверу «Наганыч»

При осмотре автомобиля Mercedes-Benz сотрудник пограничного контроля заметил в салоне встроенный сейф и предложил владельцу машины показать его содержимое. Внутри было 33 патрона к травматическому российскому револьверу «Наганыч».

Водитель сказал, что знал о местонахождении боеприпасов, но перед поездкой заграницу забыл их выложить.

Машину вывели из автомобильного потока и провели углубленный досмотр.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.