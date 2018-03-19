В Пятигорске в ДТП с рейсовым автобусом пострадал мужчина

В Пятигорске 18 марта произошло ДТП с рейсовым автобусом

Авария случилась на проспекте Калинина около 16:00. Водитель автобуса не выдержал дистанцию и врезался в ВАЗ-21150. После этого автомобиль отбросило на Mazda, сообщает NewsTracker.

Пострадал 62-летний пассажир автобуса, он получил травму шеи. В момент ДТП в автобусе было шесть человек.