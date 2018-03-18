К 18:00 в Ростовской области проголосовали более 57% избирателей

Ростовская область

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По данным избиркома Ростовской области, к 18:00 свой голос отдали 57,33% избирателей, это почти на 4% больше, чем в 2012 году

«По состоянию на 18:00 в Ростовской области явка избирателей составляет 57,33%. На выборах президента Российской Федерации в 2012 году в это же время она была 53,92%», — сообщает избирком Ростовской области.

Как писали Юга.ру, урна на одном из избирательных участков в Ростове была опечатана избиркомом после сообщения на сайте Алексея Навального о возможном вбросе бюллетеней.

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