Ростовский избирком объяснил, почему удалил шестерых наблюдателей с выборов

В пресс-службе избирательной комиссии по Ростовской области сообщили, что наблюдатели были удалены по обвинению в фальсификации направлений

Как ранее рассказали в региональном штабе Алексея Навального, с участка были удалены 18 человек, из них 6 задержали и доставили в полицию.

Пресс-служба регионального избиркома сообщила, что в Ростове и области удаляются наблюдатели, назначенные доверенным лицом кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Александром Михальчуком.

«В ЦИК России от указанного доверенного лица поступило заявление о том, что наблюдателей он в Ростовской области не назначал. Предъявляемые гражданами документы за его подписью о назначении наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного голоса следует считать поддельными. Также в заявлении содержится просьба исключить допуск данных лиц на избирательные участки и привлечь их к ответственности в установленном законом порядке», — говорится в заявлении.

Всех задержанных наблюдателей отпустили.

Ранее урна на одном из избирательных участков в Ростове была опечатана избиркомом после сообщения на сайте Алексея Навального о возможном вбросе бюллетеней. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова: «Решением комиссий ящик для голосования, в который, предположительно, был произведен вброс, сразу был опечатан. Урну опечатали, несмотря на то, что факт нарушения доказан не был».

До этого в интернете появился ролик с камеры видеонаблюдения на участке 1958, расположенном в гимназии №12 в Ростове. На видео женщина вбрасывает большое количество бюллетеней в урну для голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова и председатель Избиркома Ростовской области Андрей Буров пообещали разобраться в ситуации.

По состоянию на 15:00 в Ростовской области явка избирателей составляет 45,10%. Эта цифра больше, чем на прошлых выборах. 4 марта 2012 года к 15:00 проголосовали 41,15% избирателей.