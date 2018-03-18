За ходом выборов в Ростовской области следят 20 тыс. наблюдателей

18 марта в Ростовской области за ходом голосования на выборах президента РФ следят 20 тыс. наблюдателей

«Это международные наблюдатели от миссии ОБСЕ, СНГ, представители СМИ, наблюдатели от кандидатов от политических партий, независимое общественное наблюдение», — рассказала пресс-секретарь областного избиркома Светлана Пальчик.

Как сообщали Юга.ру, в Ростовской области выборы президента РФ стартовали в 8:00 в 55 муниципальных образованиях, работают 2627 избирательных участков, на 10:30 явка составила 8,48%.