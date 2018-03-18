В Ростовской области открылись более двух тысяч избирательных участков

Ростовская область

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В Ростовской области выборы президента РФ стартовали в 8:00 в 55 муниципальных образованиях, работают 2627 избирательных участка, на 10.30 утра явка составила 8,48%

По данным избиркома Ростовской области, выборы проходят в 55 муниципальных образованиях, работают 2627 избирательных участка. В регионе принять участие в голосовании могут более 3 млн. 182 тысяч избирателей, из них 45,5 тысяч — впервые голосующие.

На 135 избирательных участках по области установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), в Таганроге на 29 участках — комплексы электронного голосования (КЭГи). 

Более 500 волонтеров работают в рамках проекта «Дорога на выборы», помогая людям с ограниченными  возможностями добраться до участков.

На 10:30 утра явка на выборы в Ростовской области составила 8,48%. На прошлых выборах президента РФ в 2012 году этот показатель был ниже — 5,35%.

Проголосовать можно до 20:00.

Выборы Ростов-на-Дону

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