Водителей обязали иметь при себе светоотражающую одежду с 18 марта

В России 18 марта вступило в силу постановление Правительства об обязанности водителей иметь при себе светоотражающую одежду

Новое правило, предложенное Министерством внутренних дел, указывает, что водители должны надевать одежду со светоотражающими полосами во время вынужденной остановки в темное время суток вне населенных пунктов. Еще ее нужно будет надевать в условиях ограниченной видимости. Смысл таких мер в том, чтобы при ремонте у транспортного средства или следовании пешком вне автомобиля водитель был отчетливо виден другим участникам движения.

У автолюбителей есть выбор — они должны купить или куртку, или жилет, или жилет-накидку с полосами из светоотражающего материала. Жилеты и их форму регламентируют в соответствии с ГОСТ 12.4281-2014.

Как сообщали Юга.ру, только в первой половине 2017 года было зарегистрировано более 7,5 тыс. наездов на пешеходов на российских дорогах. В результате таких ДТП гибнут тысячи человек.