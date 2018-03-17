В Чечне во время взрыва бытового газа погиб ребенок
В чеченском селе Герменчук произошел взрыв газа в частном доме
Авария произошла на улице Дружной. В результате взрыва погиб ребенок, пострадали еще два человека. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС.
После взрыва начался пожар, который уже потушили. Взрыв повредил потолок дома и выбил стекла, несущие конструкции не повреждены.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.