В Адыгее маршрутка врезалась патрульный автомобиль. Пострадали сотрудники ДПС

Адыгея

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В Майкопе 17 марта произошла авария с участием патрульного автомобиля Госавтоинспекции МВД по Республике Адыгея

ДТП произошло около 7:30 на пересечении улиц Хакурате и Жуковского. По данным ГИБДД, водитель «Газели» при совершении поворота не убедился в его безопасности и допустил столкновение с патрульным автомобилем ВАЗ-2115.

«В результате аварии травмы различной степени тяжести получили двое инспекторов дорожно-патрульной службы. Водитель и пассажиры "Газели" не пострадали», — отметили в пресс-службе МВД по республике.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.



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