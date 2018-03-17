В Адыгее маршрутка врезалась патрульный автомобиль. Пострадали сотрудники ДПС

В Майкопе 17 марта произошла авария с участием патрульного автомобиля Госавтоинспекции МВД по Республике Адыгея

ДТП произошло около 7:30 на пересечении улиц Хакурате и Жуковского. По данным ГИБДД, водитель «Газели» при совершении поворота не убедился в его безопасности и допустил столкновение с патрульным автомобилем ВАЗ-2115.

«В результате аварии травмы различной степени тяжести получили двое инспекторов дорожно-патрульной службы. Водитель и пассажиры "Газели" не пострадали», — отметили в пресс-службе МВД по республике.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.





