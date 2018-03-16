В Ростове 50 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 16 марта произошел пожар в девятиэтажном доме

Пожар в девятиэтажке на улице Комарова вспыхнул в 10:45. Возгорание произошло на площади 20 кв. метров. Спасатели эвакуировали из здания 50 человек. 

Пожар ликвидировали в 12:14. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На месте происшествия работали 8 единиц техники и 30 спасателей.

Пожары Ростов-на-Дону
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