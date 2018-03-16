В Ростове 50 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В Ростове-на-Дону 16 марта произошел пожар в девятиэтажном доме

Пожар в девятиэтажке на улице Комарова вспыхнул в 10:45. Возгорание произошло на площади 20 кв. метров. Спасатели эвакуировали из здания 50 человек.

Пожар ликвидировали в 12:14. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На месте происшествия работали 8 единиц техники и 30 спасателей.