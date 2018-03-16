На Ставрополье группа мошенников похитила у банков 6 млн рублей

В Ставропольском крае преступная группа похищала деньги из банков под предлогом приобретения в кредит пластиковых окон и дверей

Установлено, что в 2015 году жительница РФ создала преступное сообщество, в которое вовлекла пять человек. Участники группы под предлогом приобретения в кредит пластиковых окон и дверей похитили деньги в шести банках. Общая сумма ущерба составила около 6 млн рублей.

Во время расследования правоохранители установили, что эти граждане были причастны к 67 аналогичным преступлениям.

Деятельность сообщества пресечена. Участников задержали. Возбуждено уголовное дело. Организатор сообщества и два его участника арестованы. Два человека находятся под домашним арестом, еще один — под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.