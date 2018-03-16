В Ростове осуждены два жителя Волгоградской области за финансирование терроризма

Северо-Кавказский окружной военный суд признал двух жителей Волгоградской области виновными в финансировании международных террористов, действующих в Сирии

Суд признал убедительными представленные доказательства в том, что жители Волгоградской области Казбек Басаев и Руслан Таймысханов перевели почти 200 тыс. рублей на нужды незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, в том числе «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», действующих на территории Сирии.

Басаев осужден на девять лет лишения свободы, а Таймысханов — на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе военного суда.