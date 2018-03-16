В Ростове осуждены два жителя Волгоградской области за финансирование терроризма

Ростовская область

Распечатать

Северо-Кавказский окружной военный суд признал двух жителей Волгоградской области виновными в финансировании международных террористов, действующих в Сирии

Суд признал убедительными представленные доказательства в том, что жители Волгоградской области Казбек Басаев и Руслан Таймысханов перевели почти 200 тыс. рублей на нужды незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, в том числе «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», действующих на территории Сирии.

Басаев осужден на девять лет лишения свободы, а Таймысханов — на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе военного суда.

Ислам Суд Терроризм
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В храмах Сочи установят камеры видеонаблюдения
В Сочи автомобиль сбил девятилетнего пешехода
В Ингушетии анонимный благотворитель оплатил долги малоимущих покупателей
В Сочи один человек пострадал в массовом ДТП
В Адыгее спрогнозировали рост заработной платы
Поисками пропавшего подростка в Мостовском районе занимаются более 70 человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале