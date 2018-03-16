Глава СК взял на личный контроль расследование самоубийства подростка в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование самоубийства подростка в больнице Каменска-Шахтинского Ростовской области

«Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в обстоятельствах этой трагедии и привлечь к ответственности всех причастных к ней, в том числе должностных лиц. Расследование уголовного дела вплоть до его логического завершения, проведение доследственных проверок и принятие по ним процессуальных решений поставлены председателем Следственного комитета России на личный контроль», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщали Юга.ру, инспектор по делам несовершеннолетних поместила 13-летнего подростка в центр для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Она не проверила, был ли подросток безнадзорным, и не реагировала на его возражения. После этого мальчика отвезли в центральную городскую больницу для прохождения медосмотра.

2 марта юноша покончил с собой. Начальник городского отдела образования Валентина Гугуева сказала, что органы опеки не знали о факте изъятия ребенка, который жил с матерью, а сообщение в полицию поступило от тети мальчика.

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).