В Чечне нашли нарушения в клиниках пластической хирургии
Комиссия Совбеза Чеченской Республики, минздрава и Росздравнадзора региона начала проверку медицинских центров, оказывающих услуги косметологии и пластической хирургии
В некоторых клиниках Грозного комиссия выявила нарушения. В медцентрах не было специалистов по педиатрии, анестезии и кардиологии, заявленных в лицензии. В этих клиниках не вели журналы регистрации малых и больших операций, а также амбулаторные карты. Среди нарушений — несоответствие квалификации сотрудников требованиям закона.
Учреждения получили предупреждения и должны будут устранить нарушения.
Планируется, что такие проверки проведут по всей республике. Клиники, не устранившие нарушения, будут оштрафованы или закрыты, сообщает Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный».
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