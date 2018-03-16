В Чечне нашли нарушения в клиниках пластической хирургии

Чечня

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Комиссия Совбеза Чеченской Республики, минздрава и Росздравнадзора региона начала проверку медицинских центров, оказывающих услуги косметологии и пластической хирургии

В некоторых клиниках Грозного комиссия выявила нарушения. В медцентрах не было специалистов по педиатрии, анестезии и кардиологии, заявленных в лицензии. В этих клиниках не вели журналы регистрации малых и больших операций, а также амбулаторные карты. Среди нарушений — несоответствие квалификации сотрудников требованиям закона.

Учреждения получили предупреждения и должны будут устранить нарушения.

Планируется, что такие проверки проведут по всей республике. Клиники, не устранившие нарушения, будут оштрафованы или закрыты, сообщает Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный».

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