Футбольный клуб ПАОК заявил о целенаправленной атаке на Ивана Саввиди

Работники ФК ПАОК, принадлежащего ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди, заявили о целенаправленной атаке на владельца клуба

Как сообщали Юга.ру, 11 марта Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции между принадлежащим ему клубом ПАОК и клубом АЕК. Он начал угрожать арбитрам, которые не засчитали гол его команды из-за офсайда. На фотографиях видно, что на ремне у президента клуба была кобура с пистолетом.

«В последние дни мы стали свидетелями скоординированной атаки как на президента ФК ПАОК, так и на саму команду, которой мы служим. Нападения в адрес Ивана Саввиди для нас, кто его знает и теперь ежедневно находится с ним рядом, не только несправедливы, но и лицемерны», — сказано в заявлении ПАОК.

Как заявил «Спорт-Экспресс» генеральный директор ПАОК Любош Михел — «когда наша команда становится лидером, афинские чиновники ищут любую возможность, как "убить" ПАОК и сбросить его вниз».

После инцидента с Саввиди футбольный чемпионат в Греции был приостановлен. Греческая полиция выдала ордер на его арест, а прокуратура страны предъявила официальные обвинения в нарушении спортивных регламентов.

Иван Саввиди выпустил заявление для прессы, в котором извинился за свой поступок.

Бизнесмен с 2002 по 2005 год был президентом ФК «Ростов», а с 2006 по 2008 год занимал должность президента ростовского ФК «СКА». Саввиди является создателем и основным владельцем ООО «Группа Агроком», в состав которого входят ЗАО «Донской табак» (крупнейший отечественный производитель табачных изделий), ООО «Ростовский колбасный завод — ТАВР» и др. В 2016–2017 году «Группа Агроком» спонсировала «Ростов».