В Ставрополе из-за ошибки фельдшера умер мужчина

Ставропольский край

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В Ставрополе завели дело на фельдшера скорой помощи

По версии следствия, 11 июля 2016 года 55-летнему мужчине стало плохо и ему вызвали скорую помощь. Фельдшер поставил диагноз «гипертонический криз» и назначил пациентц таблетки. Мужчину не госпитализировали. Вечером он впал в кому, его доставили в больницу, там пациент умер.

«Следователем была назначена комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой смерть мужчины могла быть предотвратима при условии его своевременной транспортировки в больницу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

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