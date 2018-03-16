В Ростове пожилая женщина выпала из окна и погибла, пытаясь сбежать от сына

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет мужчина, по вине которого его мать выпала из окна шестого этажа и погибла

По версии следствия, обвиняемый агрессивно отвечал на неоднократные просьбы матери прекратить выпивать, систематически избивал пожилую женщину и оскорблял, часто не разрешал выходить из квартиры и отбирал ключи.

«В конце декабря 2017 года обвиняемый вместе с отцом пил алкоголь, а мать из дома не выпускал, снова избил ее. Женщина попыталась самостоятельно спуститься через окно своей комнаты на шестом этаже по связанным в узлы простыням, но сорвалась вниз. Смерть наступила мгновенно», — передает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Мужчину обвинили в совершении преступлений по ч. 1 ст. 117 УК РФ (Истязание) и ч. 3 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы).

Уголовное дело направлено в суд.