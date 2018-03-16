Житель Адыгеи осужден на четыре года колонии за оформление участков по поддельным документам

Адыгея

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Тахтамукайский районный суд Адыгеи вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками

Местного жителя признали виновным в совершении двух преступлений. Общий ущерб превысил 11 млн 700 тыс. рублей.

В суде установлено, что в 2015 году житель Тахтамукайского района с помощью поддельных документов оформил право собственности на три земельных участка.

«Один, площадью 4,7 га, находится в а. Старобжегокай, его стоимость 4 млн 800 тыс. рублей. Второй и третий земельные участки, площадью 5,8 га и 0,8 га, находятся в пгт. Яблоновском, их стоимость 5 млн 760 тыс. рублей и 1 млн 210 тыс. рублей соответственно», — отметили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу. 

Мошенничество
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