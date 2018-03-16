В Дагестане в отношении чиновников разного уровня возбуждено 39 уголовных дел

Дагестан

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Руководитель антикоррупционного главка МВД России Андрей Курносенко рассказал о расследовании уголовных дел в отношении дагестанских чиновников

По его словам, в отношении чиновников разного уровня расследуется 39 уголовных дел. С начала 2018 года в республике выявлено 59 преступлений, сообщает RT.

«Среди [уголовных дел] — в отношении главы Махачкалы за махинации с земельными участками в столице республики, министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона и заместителя министра транспорта, энергетики и связи республики, допустивших многомиллионные хищения при расходовании бюджетных средств», — рассказал Курносенко.

Как сообщали Юга.ру, накануне врио главы республики Владимир Васильев рассказал журналистам, что проверки в Дагестане выявили нарушения со стороны сотни руководителей. При этом он подчеркнул, что у властей «не стоит задача всех посадить».

Министерство внутренних дел РФ Чиновники

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