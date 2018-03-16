«Лещ», «Горыныч» и «Пальмира» — россияне выбрали названия для нового ядерного оружия

В ходе онлайн-голосования на сайте Минобороны определились три лидирующих названия нового оружия российских вооруженных сил. 16 марта - последний день голосования

Минобороны предложило придумать названия новейшему российскому оружию в начале марта, после того, как президент Владимир Путин представил его во время послания Федеральному Собранию.

За названия для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, беспилотного подводного аппарата с ядерной установкой и боевого лазерного комплекса отдано более 4 млн голосов. Среди предложенных вариантов лидерами оказались «Горыныч», «Лещ» и «Пальмира».

«Горынычем» предложили назвать боевой лазерный комплекс 19,4% голосующих (почти 30 тыс. человек). Среди вариантов-лидеров также «Офтальмолог» и «Блик».