«Лещ», «Горыныч» и «Пальмира» — россияне выбрали названия для нового ядерного оружия
В ходе онлайн-голосования на сайте Минобороны определились три лидирующих названия нового оружия российских вооруженных сил. 16 марта - последний день голосования
Минобороны предложило придумать названия новейшему российскому оружию в начале марта, после того, как президент Владимир Путин представил его во время послания Федеральному Собранию.
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За названия для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, беспилотного подводного аппарата с ядерной установкой и боевого лазерного комплекса отдано более 4 млн голосов. Среди предложенных вариантов лидерами оказались «Горыныч», «Лещ» и «Пальмира».
«Горынычем» предложили назвать боевой лазерный комплекс 19,4% голосующих (почти 30 тыс. человек). Среди вариантов-лидеров также «Офтальмолог» и «Блик».
Название «Пальмира» для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой проголосовало 15,39% (почти 550 тыс. человек). Среди вариантов-лидеров также «Нежданчик» и «Тишина».
«Лещом» предложили назвать беспилотный подводный аппарат 24,04% (более 81 тыс. человек). Среди вариантов-лидеров также «Карась» и «Шептун».
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