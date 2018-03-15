Врио главы минстроя Дагестана объявлен в розыск
Врио министра строительства, ЖКХ и архитектуры Дагестана Ибрагим Казибеков, подозреваемый в растрате, объявлен в розыск
Об этом журналистам сообщил врио главы республики Владимир Васильев.
«Сейчас министр строительства Дагестана находится в розыске», — цитирует Васильева «Интерфакс».
Глава региона отметил, что подавляющая часть строительного бизнеса в Дагестане находится в тени и большинство сотрудников работают там неофициально.
Как сообщали Юга.ру, 27 февраля спецслужбы пришли с обысками в дом Казибекова. Его подозревают в сговоре с арестованным бывшим премьер-министром Дагестана Абдусамадом Гамидовым. Следствие полагает, что чиновники завышали цены при реализации программы переселения из аварийного жилья, в результате чего было растрачено около 400 млн рублей из бюджета.
Ранее правоохранители не могли найти чиновника, появлялась информация, что он покинул страну и мог уехать на Украину.
Казибеков возглавляет ведомство с июня 2015 года.
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