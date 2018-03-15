Астрономы прогнозируют на Земле магнитную бурю 18 марта
Ученые прогнозируют геомагнитные возмущения на Земле, которые продлятся до конца марта
По прогнозам астрономов, 13 марта Земля вошла в широкий поток плотного солнечного ветра и будет испытывать его воздействие до 26 марта.
Структура потока неоднородна и состоит из быстрых и медленных участков. В результате давление солнечного ветра на поверхность Земли будет неоднородным. Возмущения продлятся до 17 марта, а на следующий день Земля войдет в плотный поток солнечной плазмы, после чего неделя геомагнитных возмущений сменится неделей магнитных бурь.
По графику геомагнитных событий, до 17 марта ожидаются отдельные геомагнитные возмущения, а 18, 22 и 26 марта будет магнитная буря. После этого геомагнитная обстановка стабилизируется, возмущения ослабнут.
Ученые отметили, что грядущие магнитные бури не оцениваются как мощные.
«Уровень этих бурь оценивается математическими моделями как единица по пятибалльной шкале, что соответствует минимальной силе события», — говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Всего в 2018 году на Земле ожидается 20–35 геомагнитных бурь, две-четыре из них будут очень сильными. Вероятность возникновения бури высшей категории составляет около 5%, передает RT.
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