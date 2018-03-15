Астрономы прогнозируют на Земле магнитную бурю 18 марта

Ученые прогнозируют геомагнитные возмущения на Земле, которые продлятся до конца марта

По прогнозам астрономов, 13 марта Земля вошла в широкий поток плотного солнечного ветра и будет испытывать его воздействие до 26 марта.

Структура потока неоднородна и состоит из быстрых и медленных участков. В результате давление солнечного ветра на поверхность Земли будет неоднородным. Возмущения продлятся до 17 марта, а на следующий день Земля войдет в плотный поток солнечной плазмы, после чего неделя геомагнитных возмущений сменится неделей магнитных бурь.

По графику геомагнитных событий, до 17 марта ожидаются отдельные геомагнитные возмущения, а 18, 22 и 26 марта будет магнитная буря. После этого геомагнитная обстановка стабилизируется, возмущения ослабнут.