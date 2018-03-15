В Махачкале прокуратура потребовала оснастить детские сады видеокамерами

Во время прокурорской проверки в Махачкале установили, что 15 детских садов не оснащены камерами видеонаблюдения

Согласно требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений, для обеспечения безопасности в школах и детских садах должны быть устроены системы телевизионного наблюдения и сигнализации.

В связи с выявленными нарушениями и для их устранения начальнику управления образования Махачкалы внесено представление. Еще 15 руководителей образовательных учреждений получили предупреждения о недопустимости нарушений закона, сообщает РИА «Дербент».