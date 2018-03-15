В Махачкале прокуратура потребовала оснастить детские сады видеокамерами

Дагестан

Распечатать

Во время прокурорской проверки в Махачкале установили, что 15 детских садов не оснащены камерами видеонаблюдения

Читайте также:

Согласно требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений, для обеспечения безопасности в школах и детских садах должны быть устроены системы телевизионного наблюдения и сигнализации.

В связи с выявленными нарушениями и для их устранения начальнику управления образования Махачкалы внесено представление. Еще 15 руководителей образовательных учреждений получили предупреждения о недопустимости нарушений закона, сообщает РИА «Дербент».

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года в Дагестане за долг в 136 млн рублей сняли камеры фиксации нарушений ПДД. При этом республика заработала на штрафах 400 млн рублей. 

В декабре в Махачкале дорожные камеры отключили за неуплату

Безопасность Детские сады Махачкала Прокуратура
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Сочи автомобиль сбил девятилетнего пешехода
В Ингушетии анонимный благотворитель оплатил долги малоимущих покупателей
В Сочи один человек пострадал в массовом ДТП
В Адыгее спрогнозировали рост заработной платы
Поисками пропавшего подростка в Мостовском районе занимаются более 70 человек
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за выбор названия нового оружия

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале