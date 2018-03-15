В Махачкале прокуратура потребовала оснастить детские сады видеокамерами
Во время прокурорской проверки в Махачкале установили, что 15 детских садов не оснащены камерами видеонаблюдения
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Согласно требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений, для обеспечения безопасности в школах и детских садах должны быть устроены системы телевизионного наблюдения и сигнализации.
В связи с выявленными нарушениями и для их устранения начальнику управления образования Махачкалы внесено представление. Еще 15 руководителей образовательных учреждений получили предупреждения о недопустимости нарушений закона, сообщает РИА «Дербент».
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года в Дагестане за долг в 136 млн рублей сняли камеры фиксации нарушений ПДД. При этом республика заработала на штрафах 400 млн рублей.
В декабре в Махачкале дорожные камеры отключили за неуплату.
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