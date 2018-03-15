Из Азербайджана в Россию экстрадировали члена банды, нападавшей на военных в Чечне

По требованию Генеральной прокуратуры РФ из Азербайджана доставили Сайд-Хусина Такаева для привлечения к уголовной ответственности

Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях), сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Установлено, что с 2000 по 2003 год Такаев в составе вооруженной банды в Чечне нападал на представителей власти республики, военнослужащих РФ, проводивших антитеррористические мероприятия, а также на местных жителей.

Шалинский городской суд Чечни 12 февраля 2013 года заочно избрал меру пресечения в отношении Такаева в виде заключения под стражу. Преступника объявили в розыск. Место нахождения Такаева установили 9 февраля 2018 года. Он находился в Азербайджане. Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче. Решение приняли оперативно, запрос удовлетворили 14 февраля. В ближайшее время Такаев предстанет перед судом.