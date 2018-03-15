Целительница обещала снять порчу с жительницы Ставрополя, а вместо этого украла 330 тыс. рублей

В Ставрополе задержали фигурантку уголовного дела о мошенничестве

В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что ее обманула целительница. Женщина обещала снять порчу с ее семьи, и для этого ей были необходимы все деньги девушки, потому что именно на них была наложена порча.

«Собрав дома все сбережения, девушка пришла в квартиру к подозреваемой. Злоумышленница передала ей сверток с якобы деньгами, но с оговоркой, что его необходимо развернуть через 30 дней. В положенный срок девушка вскрыла сверток и обнаружила в нем вместо денег стопку бумаги», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. В отделе полиции неоднократно судимая 44-летняя местная жительница призналась в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от действий мошенницы, обратиться по телефонам: (8652) 30-51-30 или 02 (102 — с мобильного).