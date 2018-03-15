После самоубийства подростка в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении полицейского

В Каменске Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних после самоубийства подростка

Как рассказали в СУ СК России по Ростовской области, по версии следствия, в феврале 2018 года инспектор поместила 13-летнего подростка в центр для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Она не проверила, был ли подросток безнадзорным, и не реагировала на его возражения. После этого мальчика отвезли в больницу для прохождения медосмотра.

Как сообщали Юга.ру, в центральной городской больнице Каменска-Шахтинского Ростовской области 13-летний школьник 2 марта покончил с собой. Начальник городского отдела образования Валентина Гугуева сказала, что органы опеки не знали о факте изъятия ребенка, ребенок жил с матерью, а сообщение в полицию поступило от тети мальчика.

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).