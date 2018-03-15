В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла женщина

Ночью 14 марта в Морозовском районе Ростовской области произошел пожар, погибла женщина

«Произошел пожар в частном жилом доме на площади 120 кв. метров. Возгорание было ликвидировано в 3:15» , — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Погибла 52-летняя женщина, отравившаяся продуктами горения. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки.

Для ликвидации возгорания от МЧС привлекались восемь человек личного состава и три единицы техники.

Как сообщали Юга.ру, ночью 13 марта в Миллеровском районе Ростовской области произошел пожар в двухэтажном доме, один человек погиб.