В Сирии погиб российский военнослужащий — CIT

СМИ сообщили о том, что в Сирии погиб военнослужащий Минобороны РФ Владимир Пономарев

Пономарева похоронили с воинскими почестями. Помимо родственников, на церемонии прощания присутствовали представители власти, среди которых вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин. Об этом сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team и делает вывод, что Владимир Пономарев был действующим военнослужащим, а не наемником «ЧВК Вагнера».

Накануне издания Orenday и РИА «Оренбуржье» написали, что в городе Соль-Илецк простились с 22-летним россиянином.

Предполагается, что военнослужащий мог погибнуть в Восточной Гуте в пригороде Дамаска, где погиб другой россиянин — Александр Солопов.

По данным CIT, Пономарева направили в командировку в Сирию из станицы Троицкой в Ингушетии, где он служил в артиллерийской бригаде.

Министерство обороны России не давало официальных сообщений о гибели Пономарева, отмечает «Медуза».

Как сообщали Юга.ру, 3 февраля в Сирии погиб российский летчик Роман Филипов, чей самолет Су-25 сбили боевики ИГИЛ. Пилот успел доложить о катапультировании и подорвал себя гранатой при ведении боя с террористами. Его посмертно представили к званию Героя России.

7 февраля появилась информация о том, что в Сирии в результате авиаудара погибли и пострадали десятки российских бойцов «ЧВК Вагнера». По сообщениям СМИ, наемники не участвовали в столкновении сирийцев с военными международной коалиции во главе с США, а попали под обстрел случайно.

6 марта в Сирии потерпел крушение российский самолет Ан-26. Погибли 39 человек, среди них майор Вячеслав Микрюков и ефрейтор Иван Коломойцев, проходившие службу в Ставропольском крае.