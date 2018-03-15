Находящихся под следствием дагестанских чиновников прослушивали с 2014 года

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова

После визита президента РФ Владимира Путина в Дагестан экс-чиновников перевели в ИВС на Петровку, 38. В Лефортовском СИЗО, где содержались арестанты, на несколько недель вперед заняты все кабинеты.

Гамидову и Юсуфову дали ознакомиться с частью документов их уголовного дела, в деле более 150 экспертных заключений. По выводам экспертов, была завышена сметная стоимость работ при расширении автотрассы Махачкала — Каспийск. Следствие полагает, что часть денег чиновники заплатили заказчикам работ, а те их передали членам правительства Дагестана. Бывшие члены правительства могли получать деньги от ООО «Градстрой», которому регулярно доставались выгодные заказы от казенного предприятия «Дирекция государственного заказчика». Доказать это будет тяжело, потому что владелец фирмы Нафик Караев после задержания чиновников исчез, пишет «Коммерсантъ».