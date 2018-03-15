Находящихся под следствием дагестанских чиновников прослушивали с 2014 года
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова
После визита президента РФ Владимира Путина в Дагестан экс-чиновников перевели в ИВС на Петровку, 38. В Лефортовском СИЗО, где содержались арестанты, на несколько недель вперед заняты все кабинеты.
Гамидову и Юсуфову дали ознакомиться с частью документов их уголовного дела, в деле более 150 экспертных заключений. По выводам экспертов, была завышена сметная стоимость работ при расширении автотрассы Махачкала — Каспийск. Следствие полагает, что часть денег чиновники заплатили заказчикам работ, а те их передали членам правительства Дагестана. Бывшие члены правительства могли получать деньги от ООО «Градстрой», которому регулярно доставались выгодные заказы от казенного предприятия «Дирекция государственного заказчика». Доказать это будет тяжело, потому что владелец фирмы Нафик Караев после задержания чиновников исчез, пишет «Коммерсантъ».
По данным источника, близкого к следствию, телефоны практически всех ключевых чиновников правительства Дагестана, включая премьера Гамидова, прослушивались ФСБ с 2014 года.
«Среди записей есть разговор с участием Гамидова, который открытым текстом требовал от подчиненного увеличить смету расходов по строящемуся на бюджетные деньги объекту», — говорит источник.
По данным «Коммерсанта», дагестанские чиновники тратили деньги из бюджета и на личные объекты. Бывший вице-премьер Шамиль Исаев потратил 86 млн рублей для восстановительных работ на собственной турбазе «Орлиное гнездо», расположенной в популярном туристическом месте Дагестана — в Гунибе.
Гамидову после экспертиз могут предъявить новые обвинения из-за того, что во время обыска у него нашли оружие. Оно проходит баллистическое исследование, которое должно показать, использовалось оно или нет в криминальных целях.
Адвокаты чиновников сказали, что результаты экспертизы являются недопустимым доказательством, поскольку они проводились в рамках других расследований. Защитник Раюдина Юсуфова Дагир Хасавов сказал, что его клиент не участвовал в коррупционных схемах и попал под следствие «за компанию».
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