Большие автобусы в аэропорт Платов из Ростова и Новочеркасска планируют запустить до ЧМ

Власти Ростовской области хотят запустить летом этого года большие автобусы из Ростова и Новочеркасска к аэропорту Платов

«Учитывая, что ожидается рост пассажиров на маршрутах из Ростова-на-Дону в аэропорт Платов, особенно во время ЧМ, организацию транспортного сообщения между аэропортом и городом автобусами большого класса планируется осуществить во втором квартале 2018 года, после проведения конкурсных процедур по определению перевозчика», — рассказали ТАСС в пресс-службе регионального минтранса.

Кроме того, министерство транспорта Ростовской области рассматривает вариант организации железнодорожного сообщения с аэропортом.

Международный аэропорт Платов расположен в Аксайском районе, он находится в 30 км севернее Ростова. Добраться до него можно только на маршрутке, такси или на личном транспорте.





