В Ставропольском крае в ДТП с легковушкой и коровой погибла женщина

На трассе на Ставрополье женщина врезалась в корову, вылетела из машины и умерла

Авария произошла на трассе Кочубей — Минводы. Сообщается, что 34‑летняя женщина находилась за рулем автомобиля ВАЗ-21103. Во время движения она врезалась в корову, которая вышла на дорогу. После столкновения с животным машина вылетела в кювет.

Женщина скончалась на месте. Ее 27-летний пассажир получил травмы, его доставили в больницу. Отмечается, что он впал в кому.

Сейчас по факту ДТП проводят проверку. Устанавливается владелец животного, который оставил ее без присмотра, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ставропольского края.