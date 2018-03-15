На дорогах России появится синяя разметка и желтая «вафельница»

Росстандарт утвердил новый ГОСТ дорожной разметки, предусматривающий ряд нововведений, которые вскоре появятся на магистралях страны

По новому стандарту, все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения могут быть белого или желтого цвета. Так, зоны, в которых запрещен обгон, будут обозначаться желтыми полосами, синим отметят прерывистые полосы для направления движения на перекрестках.

Кроме того, появятся новые обозначения на асфальте: знак, отмечающий станцию зарядки электромобилей, разметкой типа «вафельницы» будут выделять зону, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке. Также на дорогах появятся стрелки, обозначающие зону разворота.

Разработчики стандарта пояснили, что желтая разметка позволит улучшить ее видимость, особенно в снежных регионах. Синей разметкой будут выделять платную и бесплатную парковку, но точные правила ее использования закрепят в новой редакции другого ГОСТа, который сейчас находится на переработке.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, комментируя информацию о появлении новой цветной разметки, отметил, что важно дать автомобилистам максимум информации о нововведениях.

«Сама разница между желтым и синим цветами очевидна, чтобы водители не запутались. Цвета контрастные. Если желтый обозначает запрет, то синий — это не просто разрешение, он обозначает тот факт, что водитель приближается к определенному участку дороги — к перекрестку или пешеходному переходу, — где, наверное, нужно быть внимательнее», — цитирует Канаева RT.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года стало известно, что в России появятся новые дорожные знаки и таблички, среди них «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Уступи всем, и можно направо», «Выделенная трамвайная полоса» и «Глухие пешеходы».