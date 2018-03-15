В Майкопе до конца года закроют очередь по обеспечению многодетных семей земельными участками

В Майкопе планируют до конца года предоставить земельные участки под строительства жилья всем многодетным семьям, которые в настоящее время состоят на учете.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, уже сформировано более 600 участков под ИЖС (522 — на территории бывшего аэропорта, еще 84 — в поселке Родниковом). В настоящее время ведется распределение участков. Накануне первые 20 семей получили распорядительные документы. При этом участки под ИЖС многодетные семьи выбирают сами. Для этого они приглашаются в городскую администрацию.

В очереди состоят еще более 600 человек. Они также до конца года получат участки. Для этого будут выделяться земли под застройку в восточной части города.

«В настоящее проводятся мероприятия по проектировке и формированию этих участков для последующей передачи многодетным. Глава Адыгеи указал на значимость решения задач по созданию в формируемых микрорайонах необходимой инфраструктуры и поручил мэру города Андрею Гетманову взять этот вопрос на особый контроль», — сообщили в пресс-службе мэрии.