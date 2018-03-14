Два бойца ММА из Дагестана задержаны в Москве за вымогательство и разбой

Дагестан

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Сотрудники МВД и ФСБ задержали участников организованной группы, подозреваемых в вымогательстве 6 млн рублей у корреспондента дагестанской газеты. В ОПГ входили два бойца ММА из Дагестана

По данным МВД, бандиты угрожая физической расправой руководителю одного из дагестанских СМИ и его родственникам, вымогали денежные средства. Затем совершили разбойное нападение на потерпевшего.

Среди задержанных предполагаемый заказчик преступления и активные участники организованной группы в возрасте от 28 до 35 лет, в том числе двое бойцов ММА Вагаб Вагабов и Юсуп Сулейманов.

Из семи задержанных четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. В ходе обысков у бандитов был обнаружен боевой пистолет, снаряженный патронами, изъяты также мобильные телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере» и «Незаконный оборот оружия».

Юсуп Сулейманов представляет клуб Eagles MMA, его статистика 5 побед, 2 поражения; последний бой он провел 4 сентября 2017 года в промоушене Fight Nights. Статистика 32-летнего Вагаба Вагабова — 22 победы, 1 поражение, 1 ничья. Он проводил бои в промоушенах М-1, Pro FC, WFCA и WSOF.

Разбойное нападение СМИ
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