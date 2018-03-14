Умер кинорежиссер Леонид Квинихидзе

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Советский и российский кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе умер 13 марта в Покровской больнице Петербурга после продолжительной болезни

Об этом сообщается на сайте «Ленфильма». Квинихидзе было 80 лет.

Режиссер дебютировал в художественном кино в 1965 году лентой «Первый посетитель». Наибольшую известность ему принесли музыкальные фильмы: «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «31 июня», «Шляпа» и «Мэри Поппинс, до свидания». Кроме того, Леонид Квинихидзе поставил спектакли «Поживем — увидим!», «Вестсайдская история», «Збудуемо Храм», «Крымская коллекция», «Мышеловка», «Фигаро здесь!», «Дон Жуан. Первая любовь».

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