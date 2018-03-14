Замначальника полиции Ставрополя заподозрили в продаже чужой квартиры без согласия собственника

Ставропольский край

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Против заместителя начальника управления МВД города Ставрополя Владимира Новикова возбудили уголовное дело

В пресс-службе краевого суда рассказали, что Новикова на время следствия по статье «Мошенничество» заключили под домашний арест. Замначальника «инкриминируют «причинение ущерба при продаже чужой квартиры без согласия собственника», сообщает «Интерфакс».

В региональном управлении МВД будет решаться вопрос о дальнейшей службе подозреваемого. Его руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Мошенничество Полиция
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