Замначальника полиции Ставрополя заподозрили в продаже чужой квартиры без согласия собственника

Против заместителя начальника управления МВД города Ставрополя Владимира Новикова возбудили уголовное дело

В пресс-службе краевого суда рассказали, что Новикова на время следствия по статье «Мошенничество» заключили под домашний арест. Замначальника «инкриминируют «причинение ущерба при продаже чужой квартиры без согласия собственника», сообщает «Интерфакс».

В региональном управлении МВД будет решаться вопрос о дальнейшей службе подозреваемого. Его руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности.